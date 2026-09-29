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Опубликовано 29 сентября, 11:49

«Более 50 убийств могло не быть»: Следователь назвал роковую ошибку в деле Чикатило

Следователь Яндиев: Из-за дела Кравченко можно было избежать 50 убийств Чикатило

Обложка © Wikipedia / USSR Government

Обложка © Wikipedia / USSR Government

Следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило, считает, что десятков последующих убийств можно было избежать, если бы в 1978 году правоохранители не сосредоточились на Александре Кравченко.

Речь идёт об убийстве школьницы Елены Закотновой в городе Шахты. По словам Яндиева, по фотороботу тогда узнали Чикатило, однако подозрение вскоре переключилось на ранее судимого Кравченко, жившего неподалёку.

«Многие следователи считают, что Кравченко виновен, но я считаю: если бы его не осудили, а привлекли к ответственности Чикатило, то более 50 убийств, которые потом произошли, не было бы», — заявил следователь ТАСС.

Кравченко признали виновным и приговорили к смертной казни. Позднее этот приговор был отменён посмертно. Чикатило после задержания в 1990 году также рассказывал следствию об убийстве Закотновой, однако впоследствии этот эпизод исключили из его приговора. Таким образом, вопрос о виновнике преступления окончательно установлен судом не был.

Яндиев также рассказал, что выяснял обстоятельства признаний Кравченко. По его словам, в одной камере с подозреваемым находился заключённый, который издевался над ним. Кроме того, следователь напомнил о задержании Чикатило в 1984 году, после которого его отпустили.

По мнению Яндиева, после этого преступник опасался нового задержания и стал действовать за пределами Ростовской области. Чикатило был задержан в ноябре 1990 года. Суд признал его виновным в серии убийств, а в феврале 1994 года он был казнён.

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Также следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Чикатило предположил, что тот мог начать убивать после отказа от лечения у психиатра. Он вспомнил организованную им встречу Чикатило с женой Феодосией, которая до последнего не верила в его вину. По словам следователя, Чикатило ткнулся ей в шею и сказал: «Фенечка, вот ты говорила, надо лечиться, вот я тебя тогда не послушал».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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