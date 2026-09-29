«Я тебя не послушал»: Вскрылось признание Чикатило жене перед казнью

Андрей Чикатило мог начать совершать преступления после того, как отказался от лечения у психиатра. Такое мнение высказал следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийного убийцы. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Яндиев вспомнил встречу Чикатило с женой Феодосией, которую он организовал во время расследования. По словам следователя, женщина до последнего не верила, что её муж мог совершить многочисленные убийства.

«Она внимательно на него смотрит, никаких эмоций, а он только ткнулся ей в шею и говорит: «Фенечка, вот ты говорила, надо лечиться, вот я тебя тогда не послушал»», — рассказал Яндиев.

Следователь интерпретировал эти слова как признание самого Чикатило в том, что отказ от психиатрической помощи мог сыграть роль в произошедшем. По словам следователя, супруга Чикатило не могла поверить в обвинения ещё и потому, что в семье он проявлял привязанность к детям и внукам.

Андрей Чикатило совершал убийства с конца 1970-х до 1990 года. Его признали виновным в серии убийств, приговорили к смертной казни и расстреляли в феврале 1994 года. Ранее Life.ru рассказывал, как проходила охота на Чикатило и почему его не удалось задержать после первой серьёзной проверки.