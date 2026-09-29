«Серая личность»: Следователь по делу Чикатило объяснил, почему маньяка нельзя распознать по лицу

Серийный убийца может выглядеть как обычный прохожий, поэтому распознать его по внешности нельзя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило.

«Маньяков нельзя распознать по внешности — это серая личность, которая никогда не окажется в твоём поле зрения. Обычная серая личность, и всё», — пояснил он.

По словам Яндиева, такие преступники обычно легко «растворяются» в толпе, у них может быть вполне спокойное лицо, ясный взгляд. Он вспомнил, как однажды спросил об этом осуждённого за серию убийств Владимира Муханкина и получил схожий ответ: прохожие не узнали бы в нём убийцу.

Яндиев участвовал в операции «Лесополоса», во время которой задержали Чикатило. Тот совершал убийства с конца 1970-х до 1990 года. В 1994 году смертный приговор в его отношении привели в исполнение. Муханкина впоследствии прозвали «учеником Чикатило». Его осудили за убийства, совершённые в Ростовской области в 1995 году.

Ранее следователи раскрыли подробную хронологию преступлений Алексея Гаськова, которого Московский областной суд 28 сентября приговорил к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в убийстве десяти человек и других тяжких преступлениях. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.