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Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:22

Девять женщин и мужчина: Подмосковный маньяк Гаськов получил пожизненное

Мособлсуд приговорил маньяка Гаськова к пожизненному сроку за 10 убийств

Алексей Гаськов. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Алексей Гаськов. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Московский областной суд приговорил 51-летнего серийного убийцу Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы за убийство десяти человек.

«Назначить Гаськову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — огласил решение суд.

Именно такое наказание ранее просила прокуратура. Гаськова признали виновным в серии убийств: его жертвами стали девять женщин, в том числе две 17-летние девушки, и один мужчина.

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Кто такой Алексей Гаськов

Серию преступлений Гаськов совершил в 2002 году в Москве и Подмосковье, когда находился в столичном регионе на обучении. Убийства происходили в Москве, Подольске, Пушкино и Химках. Последней из десяти установленных жертв стала студентка Московского государственного института культуры из Перу.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. В 2024 году следователи и криминалисты вернулись к старым уголовным делам, а экспертиза биологических следов помогла установить причастность Гаськова. Впоследствии он признал вину и дал показания по эпизодам.

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Александра Вишнякова
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