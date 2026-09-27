Пожизненное, но не навсегда: Адвокат рассказал об УДО для Гаськова через 25 лет

Обвиняемый в убийстве десяти человек Алексей Гаськов сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через 25 лет, если суд назначит ему пожизненное лишение свободы. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Сергей Груздев.

Мособлсуд рассматривает дело Гаськова, которого следствие обвиняет в серии убийств и изнасилований, совершённых в 2002 году в трёх регионах России. По версии следствия, жертвами стали десять человек, среди них две несовершеннолетние девушки и мужчина.

Гособвинитель в ходе прений попросил назначить фигуранту дела пожизненный срок. Адвокат пояснил, что российское законодательство предусматривает возможность обращения за УДО для осуждённых на такой вид наказания после 25 лет отбывания срока.

«В случае пожизненного лишения свободы закон РФ предусматривает возможность освобождения условно-досрочно, основное условие — это необходимость отбыть 25 лет лишения свободы. При этом суд учитывает поведение осужденного за три года до даты наступления возможности подать ходатайство на УДО», — заявил Груздев.

По словам защитника, если суд откажет в удовлетворении такого ходатайства, повторно обратиться с просьбой об освобождении можно будет спустя три года.

Следствие также сообщало о других эпизодах, в которых фигурирует Гаськов. По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2024 год в Бердске Новосибирской области он совершал преступления в отношении своей падчерицы. Свою вину обвиняемый признал и заявил о раскаянии.