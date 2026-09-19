«Меня найдут подражатели»: Чудом выжившая жертва Битцевского маньяка требует уничтожить скандальную книгу

Чудом уцелевший после нападения «Битцевского маньяка» мужчина обратился с иском в Савёловский суд Москвы. Он требует изъять из продажи либо полностью переписать книгу, посвящённую серии этих зверских преступлений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Истец опасается, что приведённые в тексте факты помогут подражателям душегуба вычислить его местонахождение. Ответчицей по делу выступает автор криминального расследования и клинический психолог Елизавета Бута.

Прямого указания фамилии и имени пострадавшего в издании нет. При этом автор детально описала соседа серийного убийцы, пережившего жестокую атаку. Москвич уверен, что изложенных деталей вполне хватает для установления его личности.

Та трагедия оставила тяжелейший след: мужчина стал инвалидом и потерял память. Подробности расправы ранее фигурировали в материалах уголовного дела и мелькали в прессе, однако с 2007 года пострадавший полностью закрылся от внешнего мира.

От любого общения со средствами массовой информации гражданин категорически отказался. Заседание по скандальному иску должно определить, нарушила ли писательница права на неприкосновенность частной жизни уцелевшего москвича.