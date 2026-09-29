30 сентября в США казнят первую за 200 лет женщину: Кристе Пайк отказали в помиловании

Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли отказался помиловать Кристу Пайк, которую приговорили к смерти за убийство сокурсницы в 1995 году. Казнь назначена на 30 сентября, сообщает Associated Press (AP).

Адвокаты Пайк обратились в Верховный суд США с просьбой приостановить исполнение приговора, поэтому окончательный исход дела пока не определён.

Пайк было 18 лет, когда она вместе со своим молодым человеком убила 19-летнюю Коллин Слеммер. Они учились в одном центре профессиональной подготовки. По версии обвинения, Пайк считала девушку соперницей. Осуждённая не отрицает своей вины. Защита просила заменить смертную казнь пожизненным заключением, ссылаясь на её возраст на момент преступления, психическое заболевание и пережитое в детстве насилие. Мать убитой выступает за исполнение приговора.

Если казнь состоится, она станет первой казнью женщины в Теннесси с 1820 года. По данным центра изучения смертной казни Death Penalty Information Center, с 1976 года в США казнили 18 женщин.

Ранее Life.ru привёл детали громкого дела, Пайк заманила жертву в лес, где в течение получаса избивала и наносила ножевые ранения. Позже Пайк хранила фрагмент черепа убитой в качестве трофея. Адвокаты женщины утверждают, что якобы в 18 лет она ещё «психологически не повзрослела» и не совсем понимала, что совершает.