«Гуманный» укол, расстрел в мешке и горящие волосы. Шокирующая правда о казнях в США Оглавление Страна смертных приговоров. Почему в США до сих пор казнят? Шокирующие методы казни, которые всё ещё используют в «оплоте демократии» Никто не знает, кто убил. Жуткий ритуал расстрела в США «Гуманнее топором». Почему от электрического стула загораются волосы Его не смогли убить с первого раза. Новый жуткий способ казни в США 18 уколов вместо одного. Как «гуманная» казнь стала пыткой Казнь газом. Почему в США до сих пор законны методы нацистов 20 тысяч зрителей и 38 повешенных индейцев: жуткие факты о казнях в США США многие считают цитаделью свободы и демократии. При этом там очень активно применяется смертная казнь — и её методы шокируют. Подробнее — в материале Life.ru. 10 сентября, 21:27 Электрический стул, газ, расстрел. Почему в США так любят убивать. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

Страна смертных приговоров. Почему в США до сих пор казнят?

В августе в США произошёл вопиющий случай — темнокожий американец жестоко убил украинку в поезде ударом ножа в горло со словами: «Наконец-то я добрался до белой девушки». Жертва скончалась от обширной потери крови. Новость эту президент Штатов Дональд Трамп прокомментировал так:

— Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто «быстрому» (в этом нет сомнений!) суду и приговорено только к смертной казни, — написал лидер США в соцсетях.

США в шоке от убийства украинки. А мы — от их казней. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wbtv

Действительно, если в нашей стране даже для самых жестоких убийц смертная казнь не применяется, на неё был наложен мораторий ещё в 1997 году, то вот в Америке, «цитадели демократии и прав человека», её практикуют, и в самых разных формах. Там она применяется с давних пор, ещё до основания самого государства, что, в принципе, неудивительно, ведь тогда этот вид наказания был распространён практически везде.

В 1960-х правозащитники начали борьбу со смертной казнью, и постепенно таких приговоров становилось меньше, а некоторые штаты стали вводить моратории на её применение. И всё же полностью она до сих пор не запрещена. То Трамп её разрешит, то Байден отменит, а «новый» Трамп отменит отмену Байдена и запрет снова спадёт. Так и живут. В любом случае в конституции США смертная казнь как вид наказания за особо тяжкие преступления допускается, и пока это не будет изменено, казнить не прекратят там полностью.

Шокирующие методы казни, которые всё ещё используют в «оплоте демократии»

Придумывать способы, как отобрать жизнь у человека, хоть и у преступника, американцы горазды! Вот сколько вариантов знаете вы? Два? Три? А вот в США целых пять способов умерщвления.

Никто не знает, кто убил. Жуткий ритуал расстрела в США

Вероятно, чаще всего при фразе «смертная казнь» в голову приходит именно расстрел. И хотя он как способ казни был более распространён в первой половине XX века и во время военных действий, в США его применили в последний раз не так уж и давно, в 2010 году. Правда, по просьбе самого же приговорённого, Ронни Ли Гарднера, который был осуждён за убийство прокурора в 1985 году. Процесс казни включает привязывание осуждённого к стулу с мешком на голове, после чего расстрельная команда из пяти человек открывает огонь, при этом одно из ружей заряжено холостыми патронами, и никто из исполнителей не знает, у кого именно оно.

Ронни Ли Гарднера расстреляли. Фото © Wikipedia / Utah Department of Corrections

«Гуманнее топором». Почему от электрического стула загораются волосы

Если же речь в разговоре заходит о смертной казни в США, то часто вспоминают электрический стул. Именно этот способ был отражён в знаменитой повести Кинга «Зелёная миля», впоследствии экранизированной. До 80-х годов он считался обычной практикой, но в последние десятилетия всё больше штатов отказываются от него. Верховный суд Небраски запретил этот способ казни в 2008 году, посчитав его слишком жестоким. Казнь на электрическом стуле нередко сопровождалась мучениями осуждённых, порой у них загорались волосы, потому охранники держали при себе огнетушители. А очевидцы утверждали, что намного гуманнее убить человека топором.

Его не смогли убить с первого раза. Новый жуткий способ казни в США

Удушение азотом? Да, и такое было, и совсем недавно, буквально в прошлом году. 58-летний Кеннет Юджин Смит был казнён в тюрьме штата Алабама, став тем, на ком был применён новый метод экзекуции впервые за 42 года. Несмотря на неоднократные попытки правозащитников и адвокатов обжаловать приговор, Верховный суд решил, что привести казнь в исполнение возможно.

Новый способ казни в США — удушение азотом. Фото © Wikipedia / Alexey Krotov

Его уже пытались казнить в 2022 году, но тогда из-за особенностей организма осуждённого не смогли найти вену для инъекции и приговор отложили.

18 уколов вместо одного. Как «гуманная» казнь стала пыткой

Раз упомянули инъекции, то поговорим о них. Они являются самым распространённым способом казни в США и считаются более гуманным методом, ведь в стране запрещено «необычное и жестокое» наказание. Вот как раз электрический стул инъекции и заменили. И хотя это более гуманный способ умерщвления, если вообще можно такое сказать о казни, нередко происходят сбои в процессе приведения приговора в исполнение, в итоге некоторые из преступников испытывают жестокие мучения. Так, например, во время казни Ромеля Брума в 2009 году было совершено восемнадцать попыток ввести смертельный препарат.

Казнь газом. Почему в США до сих пор законны методы нацистов

Газовая камера, введённая в практику в 1924 году в Калифорнии, Вайоминге, Аризоне, Миссури и Мэриленде, с 1999 года почти не используется. С 1976 года она применялась всего 11 раз. На сегодняшний день США остаётся единственной страной, где возможно применение газовой камеры как способа исполнения приговора.

20 тысяч зрителей и 38 повешенных индейцев: жуткие факты о казнях в США

И напоследок несколько интересных, если можно так выразиться, фактов, вернее даже сказать, шокирующих, о смертной казни в США.

В 1862 году, после подавления восстания индейцев сиу, состоялась самая массовая казнь — Авраам Линкольн одобрил казнь 38 из 303 приговорённых к смертной казни. Они были повешены под наблюдением двух тысяч военных.

Последняя публичная казнь в США прошла в 1936 году, когда 20 тысяч зрителей собрались наблюдать за повешением чернокожего преступника Рейни Бетеа, приговор которого исполняла женщина, шериф Флоренс Томпсон.

В 1913 году на всю страну прогремело дело Лео Франка: на основании сомнительных доказательств осуждённый был приговорён к смертной казни, затем помилован, похищен и повешен группой видных граждан.

В Алабаме Уолтер Лерой Муди ожидал казни 21 год, став в возрасте 83 лет самым старым казнённым в США с 1976 года.

Авторы Андрей Ананьев