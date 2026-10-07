Не помнит казнь: Выжившая после двух смертельных уколов Криста Пайк заговорила

Пережившая неудачную казнь в США Криста Пайк заговорила с врачами, однако, судя по всему, не помнит сам момент введения смертельных препаратов. 50-летняя осуждённая смогла назвать своё имя, но ошиблась с датой и решила, что на дворе всё ещё сентябрь. Об этом Би-би-си рассказал консультирующий её защиту анестезиолог Джоэл Зивот.

Пайк пришла в сознание спустя несколько дней после двух инъекций пентобарбитала. По словам Зивота, сейчас она способна общаться на базовом уровне и помнит отдельные моменты пребывания в больнице, однако воспоминаний о самой попытке казни у неё, по всей видимости, нет. Женщину уже отключили от аппарата ИВЛ. Прогноз врачей пока остаётся неопределённым.

Адвокаты утверждают, что руки Пайк получили серьёзные повреждения — ожоги и волдыри. Несмотря на состояние женщины, она остаётся прикованной к больничной кровати наручниками. Защита называет её восстановление «беспрецедентным с медицинской точки зрения» и предупреждает, что реабилитация может затянуться.

Казнь пытались провести 30 сентября в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако она продолжала дышать, после чего её доставили в больницу. Департамент исправительных учреждений Теннесси утверждал, что сотрудники выполнили все предусмотренные протоколом действия.

Проблем с процедурой сама Пайк опасалась заранее. За несколько недель до назначенной даты она говорила о плохом состоянии вен и боялась сильного жжения при введении препарата. Во время подготовки сотрудники около часа пытались обеспечить внутривенный доступ, а защита насчитала на одной руке женщины не менее семи следов от игл.

Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. До попытки привести приговор в исполнение она около 30 лет находилась в камере смертников и могла стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за два столетия.