«Силён бес»: Протоиерей рассказал, почему американку Пайк не удалось лишить жизни двумя смертельными уколами

Историю с осуждённой американкой Кристой Пайк, которую не удалось казнить двумя смертельными инъекциями, можно объяснить действием злых сил либо тем, что Господь продлевает ей жизнь ради возможного покаяния. Об этом Life.ru рассказал протоиерей Александр Ильяшенко.

Очень тёмная, в буквальном смысле слова, история. Действительно, силён бес, и он может и такие, сверхъестественные случаи устраивать. И вот хочет, может быть, продолжить её земное существование, именно существование, потому что трудно себе представить, что у неё на душе творится. А судить не наше дело, судит Господь. И уж как он ей продлевает жизнь, может для того, чтобы она смогла покаяться? Если не будет каяться, значит, будет мучиться и здесь, и там. Александр Ильяшенко Протоиерей

По его словам, покаяние — это «чудо милости Божией», однако оно не даётся механически. Для этого человек должен действительно верить в Божие милосердие и желать быть с Богом.

Протоиерей отметил, что людям неизвестно, что происходит в душе другого человека и почему Господь продолжает его терпеть. Говоря о Пайк, Ильяшенко допустил, что Господь может пока не принимать её из-за совершённых ею деяний.

Он также предположил, что над женщиной может иметь власть «лукавый». При этом сам случай священнослужитель назвал особым и требующим серьёзного исследования, в том числе разговора с самой Пайк, чтобы понять её внутреннее состояние.

«Или вот такое ожесточение в её душе, и вот Господь даёт ей возможность ещё здесь пробыть, для того чтобы осознать, что она натворила. Или, наоборот, она так омрачена, что уже на обратном пути нет. Очень тёмная история. Страшная, которая говорит о том, что мы живём в страшное, вот такое бесчеловечное, в буквальном смысле расхристанное время», — заключил Ильяшенко.

Криста Пайк — единственная женщина, находившаяся в камере смертников в Теннесси. В 1995 году её признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер; на момент преступления Пайк было 18 лет. Казнь назначили на 30 сентября 2026 года, однако после введения двух доз пентобарбитала она осталась жива и была госпитализирована. Через несколько дней Пайк пришла в сознание и начала разговаривать.

После неудавшейся процедуры губернатор Теннесси Билл Ли приостановил другие казни в штате до конца 2026 года и распорядился провести независимую проверку. Адвокаты Пайк потребовали раскрыть детали процедуры и заявили, что новая попытка привести приговор в исполнение может вызвать серьёзные юридические споры.