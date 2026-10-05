Не умерла после двух доз препарата: что известно о неудачной казни Кристы Пайк и похожих случаях
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Две дозы препарата, храп на каталке и скорая у ворот тюрьмы: в Теннесси не смогли казнить убийцу Кристу Пайк. Life.ru рассказывает, что известно о той ночи и как в США отрывало головы на виселице, а электрический стул поджарил приговоренного заживо.
Неудачная казнь Кристы Пайк в Теннесси: что известно. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Zuma / Tennessee Department of Correction, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Глава тюремного ведомства американского штата Теннесси Фрэнк Страда объявил об отставке после неудачной казни Кристы Пайк, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на губернатора Билла Ли. Пост он покинет в течение октября. Вечером 30 сентября женщине ввели две дозы пентобарбитала, но она не умерла. Пайк дышала, храпела и жаловалась на ощущения в руке, а потом её увезли в больницу. Губернатор до конца года остановил все казни в штате и назначил независимую проверку.
Убийство тридцатилетней давности
Убийство Коллин Слеммер на кампусе Университета Теннесси. Фото © Wikipedia / Slemmer family
А что случилось и почему женщину решили казнить, а не просто посадить в тюрьму? Перенесёмся в 12 января 1995 года. Тогда 18-летняя Криста Пайк вместе с 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом и подругой заманила 19-летнюю Коллин Слеммер в лесистую местность на территории сельскохозяйственного кампуса Университета Теннесси в Ноксвилле. Девушку избили и изрезали, Шипп вырезал на её груди пентаграмму*. На память Пайк забрала осколок черепа жертвы.
Почему её решили казнить именно сейчас
В 1996 году Пайк приговорили к смерти. Около 30 лет она провела в женской тюрьме в Нэшвилле, где оставалась единственной смертницей штата. Адвокаты добивались пересмотра и напоминали о её юном возрасте, тяжёлом детстве и психических расстройствах. Казнь назначили на 30 сентября 2026 года. В тот день федеральный апелляционный суд остановил процедуру, но Верховный суд США отменил отсрочку. Пайк могла стать первой женщиной, которую казнят в Теннесси за 200 с лишним лет.
Два часа на каталке
Неудачная казнь Кристы Пайк в тюрьме Теннесси. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Как прохдила неудачная казнь Кристы Пайк. В 19:27 в зале для свидетелей открыли занавес: Пайк уже лежала на каталке с капельницей. Свидетели слышали храп, глубокие выдохи и хрипы. В какой-то момент осуждённая подняла голову и сказала о странных ощущениях в руке. В 19:49 занавес открыли снова: протокол предусматривает повторное введение препарата, если первая доза не сработала. Дважды звали священника. В 20:22 адвокат Рэнди Спайви потребовал остановить казнь и оказать помощь, а экстренные службы прибыли к тюрьме в 21:14.
Тюремное ведомство настаивает, что сотрудники сделали всё строго по протоколу, а сам протокол других действий не предусматривает. Адвокаты предполагают, что из-за проблем с капельницей препарат мог попадать в ткани, но точную причину, почему казнь не удалась, пока не установили. По последним данным AP, Пайк после процедуры так и не пришла в сознание и находится на аппарате ИВЛ. Теперь за ее жизнь борются врачи — чтобы в 2027 году ее можно было попытаться казнить снова. Кстати, Life.ru недавно рассказывал, как семь женщин выжили после встреч с самыми известными серийными убийцами.
Какие смертельные казни были в США и почему они постоянно срывались
Смертная казнь в США — это не только юридическая дилемма, но и технологическая катастрофа. Мало кто знает, что за внешне «гуманными» процедурами скрывается шокирующая статистика: по данным исследователей, около 3,15% всех американских казней пошли не по плану, а самый современный метод — смертельная инъекция — срывается в 7–8% случаев. Давайте вспомним самые распространённые и неудачные случаи.
Казнь через повешение
Неудачные казни через повешение в США. Фото © YouTube / TheFortress
Неудачные казни в США случались во все эпохи. Когда главным способом было повешение, палачу приходилось рассчитывать высоту падения с учётом веса осуждённого. Слишком короткое падение означало долгое удушье, слишком длинное могло оторвать голову. Именно так в 1901 году в Клейтоне на территории Нью-Мексико, тогда ещё не штата, погиб грабитель поездов Том Кетчум по прозвищу Чёрный Джек. Расчёт оказался неверным, и на глазах у толпы тело упало на землю уже без головы.
Электрический стул и огонь над головой
Электричество, по идее, обеспечивает довольно быструю смерть. Но первая же казнь на стуле в 1890 году в Нью-Йорке пошла не так: Уильям Кеммлер пережил первый разряд, и ток пришлось включать снова. В 1990 году во Флориде тоже был неудачный момент. Джесси Таферо надели на голову металлический шлем с губкой, смоченной солёной водой: она проводит ток и защищает кожу. Вот только вместо натуральной морской губки взяли синтетическую, она загорелась, и над головой осуждённого поднялось пламя. Ток снова пришлось включать несколько раз.
Азот вместо яда
Казнь азотом в Алабаме и случай Кеннета Смита. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Новейший метод смертной казни впервые применили в Алабаме в 2024 году. Кеннету Смиту надели маску и пустили чистый азот, после чего он должен был погибнуть от нехватки кислорода. Власти обещали спокойную смерть, но свидетели видели, как Смит бился в конвульсиях и хватал ртом воздух. Ирония в том, что в ноябре 2022 года, примерно за 14 месяцев до этого, Смит уже пережил неудачную попытку казни. Тогда сотрудники тюрьмы около часа не могли найти у него вену для смертельной инъекции.
Смертельный укол и поиск вены
Смертельная инъекция и проблемы с поиском вены. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Инъекцию задумывали как замену электрическому стулу и газовой камере, но и здесь сбоев хватает. Потому она имеет худшую репутацию. Более 8% всех казней с использованием смертельной инъекции проходили неудачно Одна из причин — трудности с венозным доступом. Участие врачей в казнях противоречит этическим нормам Американской медицинской ассоциации, а личности тех, кто проводит казни, многие штаты держат в тайне. В 2009 году в Огайо Ромеллу Бруму за два часа сделали 18 проколов, но так и не смогли поставить капельницу, и смертельные препараты ему не ввели.
В 2014 году в Оклахоме при казни Клейтона Локетта возникли проблемы с внутривенным катетером, и препараты попали в окружающие ткани. Он корчился на каталке и умер примерно через 43 минуты после начала введения препаратов. В том же году в Аризоне Джозеф Вуд умирал почти два часа и получил 15 доз. После каждой такой истории защитники осуждённых бьют тревогу, будто подают сигнал SOS. Кстати, у этих трёх букв нет никакой расшифровки вроде «спасите наши души».
Судьба Кристы Пайк теперь зависит от её состояния, итогов проверки и решения властей Теннесси. Сторонники смертной казни говорят о справедливом возмездии за жестокое убийство. Противники видят в случившемся очередной довод против самой процедуры. Пока Пайк остаётся на аппарате ИВЛ, исход той ночи так и не ясен. Совсем как в старых поверьях, где самое главное дотянуть до рассвета, ведь на Руси верили, что от выбора часа зависит, останется ли человек жив.
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*Движение сатанистов признано экстремистским и запрещено в России.