Две инъекции не убили Кристу Пайк: В США требуют данные о препарате для первой за 200 лет казни

Отсутствие информации о препарате, использованном при попытке казни Кристы Пайк, мешает установить причины неудачной процедуры. Такое мнение в комментарии ТАСС высказала бывшая судья Верховного суда Теннесси Пенни Уайт.

«Отсутствие прозрачности со стороны [властей штата] Теннесси, в частности нежелание раскрывать информацию, которая позволила бы установить происхождение, пригодность и эффективность препарата, возможно, усугубило проблему», — сказала она.

По словам Уайт, для расследования необходимо знать, откуда поступил препарат и сохранял ли он необходимые свойства. Без этих сведений нельзя определить, стало ли его качество одним из факторов срыва казни.

Бывшая судья назвала произошедшее беспрецедентным, но не полностью непредсказуемым: ранее при использовании однокомпонентных смертельных инъекций уже возникали проблемы. Точную причину, подчеркнула она, можно будет установить лишь после раскрытия дополнительных данных о препарате и самой процедуре.

Напомним, смертный приговор Кристе Пайк должен был стать первой казнью женщины в Теннесси более чем за 200 лет. Осуждённую пытались казнить 30 сентября с помощью пентобарбитала. Первая доза препарата не привела к смерти, после чего женщине ввели вторую, однако она также осталась жива. Позднее её без сознания доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Глава департамента исправительных учреждений американского штата Теннесси Фрэнк Страда уйдёт в отставку после проваленной казни. Пайк было 18 лет, когда она вместе со своим молодым человеком убила 19-летнюю Коллин Слеммер, которую считала соперницей. Свою вину женщина признала.