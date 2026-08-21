Почему женщины убивают: В США «розовые леди» поддержали мать, задушившую троих детей, и обвинили во всем её мужа

В четверг у здания Верховного суда Плимута в штате Массачусетс сотни женщин собрались в розовой одежде, чтобы поддержать Линдси Клэнси, обвиняемую в убийстве троих собственных детей. О массовой акции рассказала газета New York Post.

В США женщины вышла к зданию суда, чтобы поддержать Линдси Клэнси, обвиняемую в убийстве троих собственных детей. Видео © Х /End Wokeness

Сторонницы 36-летней матери называют себя «розовыми леди». Они пришли с плакатами «Мир для Линдси» и «Справедливость для Линдси», а появление адвоката Кевина Реддингтона встретили аплодисментами и одобрительными криками. Некоторые участницы держали на руках младенцев, другие образовали молитвенный круг и поднимали сложенные в форме сердец руки. Отдельные демонстрантки принесли флаги других государств, что должно было показать международный масштаб поддержки.

Трагедия произошла 24 января 2023 года в городе Даксбери. По версии следствия, Клэнси задушила пятилетнюю Кору, трёхлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана эластичными лентами для упражнений, после чего попыталась покончить с собой. Женщина выжила, но осталась парализованной ниже пояса и теперь передвигается в инвалидной коляске. Защита настаивает, что обвиняемая страдала тяжёлым послеродовым психозом, слышала голоса и не осознавала своих действий.

За время процесса у Клэнси появилась целая армия преданных сторонниц. Многие из них открыто рассказывают в интернете о собственном опыте послеродовых расстройств. Другие распространяют теории заговора, согласно которым детей убил её тогдашний муж Патрик, а женщину просто подставили. Сам Патрик отрицает причастность к преступлению. После ареста супруги он подал на развод, а позднее снова женился.

Колумнист New York Post раскритиковал происходящее у здания суда. Он отметил, что женщины, пришедшие поддержать обвиняемую, фактически превратили убийцу троих детей в народную героиню. По его мнению, сострадание к людям с психическими заболеваниями не должно заслонять память о погибших малышах. Автор также обратил внимание на то, что Клэнси пользовалась серьёзной поддержкой: посещала врачей, принимала назначенные препараты, а семья нанимала няню и помогала с детьми.

Ситуация действительно приобрела нездоровую форму. Некоторые мамы в социальных сетях намеренно издеваются над маленькими детьми, например, обливая водой, чтобы выразить солидарность с Клэнси. Другие уверены, что бывший муж виновен в трагедии только из-за своего знака зодиака Близнецы. По мнению комментаторов, родился бы он Львом, то ни что что не совершил подобное.

Судебный процесс длится уже четыре недели. Присяжные заслушали показания примерно 80 свидетелей. Им предстоит решить, освобождает ли состояние Клэнси её от уголовной ответственности или женщина должна ответить за гибель детей по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции в доме семейной пары обнаружены останки пяти младенцев. Тела находились в пластиковых пакетах, уложенных в картонные коробки. О страшной находке стало известно после того, как 31-летняя женщина родила в местной больнице. Медики диагностировали у неё отрицание беременности — состояние, при котором организм скрывает признаки вынашивания плода. Для пациентки такой случай оказался уже третьим. Больница сразу уведомила власти. Тем временем её супруг, оставшись дома, решил проверить содержимое коробок, из-за которых у него ранее возникали споры с женой.