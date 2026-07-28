Полиция нашла коробки с телами пяти младенцев в доме матери, отрицающей беременности

На юго-востоке Франции полиция обнаружила в доме семейной пары останки пяти младенцев. Тела хранились в пластиковых пакетах, уложенных в картонные коробки, пишет Daily Mirror.

Страшная находка была сделана после того, как 31-летняя женщина родила в местной больнице. Врачи диагностировали у неё так называемое отрицание беременности. Это состояние, при котором организм скрывает признаки вынашивания плода. Для пациентки подобный случай был уже третим. Медицинское учреждение немедленно уведомило об инциденте власти. В это время супруг роженицы, оставшийся дома, решил проверить содержимое коробок, из-за которых ранее у него возникали споры с женой.

Прибывшие следователи провели обыск. В ходе осмотра были найдены тела ещё четырёх детей. Всего, по предварительным данным, речь идёт о пяти погибших. Сейчас экспертам предстоит установить точный возраст останков, причины смерти и срок, в течение которого они пролежали в доме. Обстоятельства предыдущих беременностей также пока остаются неизвестными.

У пары уже есть двое живых детей, им 8 и 12 лет. Мать пока находится под наблюдением врачей и, по имеющейся информации, не задержана. Следствие продолжается.

Ранее в штате Южная Каролина родители зверски убили свою четырёхлетнюю дочь, а её тело растворили в кислоте и выбросили в водохранилище. Девочка по имени Джавея Харрис скончалась почти за месяц до того, как её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сыщики полагают, что ребёнок получил смертельную черепно-мозговую травму в ходе жестокого избиения, однако вызывать медиков родители не стали. Пытаясь скрыть преступление, они использовали агрессивные химикаты для ускорения разложения, после чего слили останки в водохранилище Сидар-Крик.