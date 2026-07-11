Отец и мать убили четырёхлетнюю дочь и растворили её тело в кислоте

В американском штате Южная Каролина родители убили четырёхлетнюю дочь, а её тело растворили в кислоте и выбросили в водохранилище. О жутком преступлении сообщил журнал People.

По материалам следствия, девочка по имени Джавея Харрис скончалась почти за месяц до того, как её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сыщики полагают, что ребёнок получил смертельную черепно-мозговую травму во время жестокого избиения, однако вызывать врачей родители не стали. Пытаясь скрыть содеянное, они использовали агрессивные химикаты для ускорения разложения, после чего слили останки в водохранилище Сидар-Крик. В ходе поисковой операции удалось обнаружить лишь фрагменты тела. Проведённая ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат погибшей Джавее.

Шериф округа Эйкен Марти Сойер признался, что за 37 лет службы не сталкивался с такой жестокостью. После сигнала об исчезновении девочки к поискам привлекли около 200 спасателей, полицейских и агентов ФБР. С помощью вертолётов, дронов и служебных собак они прочесали свыше трёх тысяч акров территории.

Обоим родителям предъявили обвинения в убийстве ребёнка при отягчающих обстоятельствах, а также в уничтожении и надругательстве над человеческими останками. Суд счёл подсудимых склонными к побегу и постановил оставить их под стражей без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах расследуют чудовищное убийство четырёхлетнего мальчика, которого собственная мать отдала в некий военизированный лагерь для исправления поведения. Как выяснили правоохранители, 23-летняя Дестини Роуз Липски передала сына на воспитание 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу. Сама женщина характеризовала происходящее как курс по наведению дисциплины, однако на деле мальчик подвергался систематическим и жесточайшим истязаниям.