Мать отдала четырёхлетнего сына в «военный лагерь» за обман — там его забили до смерти

В США четырёхлетнего мальчика до смерти замучили в так называемом военном лагере, куда его отдала собственная мать за плохое поведение. Леденящие душу подробности дела публикует журнал People.

По данным полиции, 23-летняя Дестини Роуз Липски передала сына 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу. Формальным поводом стало то, что мальчик якобы лазил в её сумке и врал. Сама женщина называла это курсом дисциплины. На деле ребёнка просто регулярно избивали.

В больницу истерзанного малыша доставили 16 мая. Врачи оказались бессильны. Задержанный позже Мартинес-Армстронг, не являющийся ребёнку биологическим отцом, не стал отпираться и признал факты побоев. Сейчас он обвиняется в убийстве.

Мать задержали спустя шесть дней. Следствие вменяло ей жестокое обращение, повлёкшее смерть ребёнка. В своё оправдание она заявила, что доверяла мучителю как почти родному брату, поскольку он дружил с настоящим отцом мальчика. Сейчас оба дожидаются суда за решёткой.

Ранее сообщалось, что в американском Мичигане семейная пара годами держала приёмных детей в собачьих клетках и морила голодом. В доме воспитывалось восемь детей, половина из которых — приёмные. Вскрылось всё случайно зимой 2024 года, когда одну из девочек доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. Когда в дом нагрянула полиция, в одной из комнат обнаружили собачьи клетки. Именно в них приёмных детей запирали на целые сутки. Кормили их раз в день жидкой пищей из банок.