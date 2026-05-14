14 мая, 15:04

Подвал с клетками и смирительной рубашкой: В США пара устроила «концлагерь» для приёмных детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

В США семейная пара из Мичигана устраивала жестокие пытки над приёмными детьми. Их держали в собачьих клетках и лишали еды за любую провинность. Об этом сообщает издание Daily Mail. Сейчас дело рассматривает суд, обвиняемые задержаны и признали вину, им грозит пожизненный срок.

45-летняя Джессика Климп и 47-летний Джейсон Климп воспитывали восьмерых детей, четверо были их родными, а остальные — приёмными. О зверских издевательствах над несовершеннолетними стало известно зимой 2024 года. Одна из приёмных девочек попала в больницу с жутким истощением. Ребёнку было 12 лет, но на вид ей можно было дать только 6. Малышка походила на скрюченный скелет, постоянно молчала и плакала. Медики диагностировали сильное обезвоживание и истощение.

В дом к семье Климп нагрянула полиция. В одной из комнат стояли собачьи клетки. Там сутками держали приёмных детей, чтобы они никому не мешали. Несовершеннолетних кормили житкой пищей из банок под строгим надзором один раз в день. Дети были истощены. Кроме того, в доме были самодельные смирительные рубашки, в которых постоянно находились несовершеннолетние. А в подвале полиция нашла контейнеры. Там детей заставляли спать голыми, без одеял и подушек, при том что температура в подполье держалась не выше плюс 15 градусов.

Полиция и органы опеки изъяли из семьи всех детей. В июне американский суд вынесет чете окончательный приговор. Им грозит пожизненный срок.

Ранее Верхотурский районный суд вынес приговор по делу Инги Костюкович, которая на протяжении долгих лет издевалась над приёмными детьми. Несовершеннолетних таскали за волосы, кусали пальцы, били по голове и конечностям. Также малышей заставляли стоять на горохе со связанными руками, их обливали ледяной водой на морозе, обмазывали лица каловыми массами и тушили о несчастных окурки.

Татьяна Миссуми
