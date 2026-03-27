Высыпала окурки и заставляла мазаться калом: На Урале вынесли приговор опекунше-извергу

Верхотурский районный суд вынес приговор по делу Инги Костюкович, которая на протяжении долгих лет издевалась над приёмными детьми. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Свердловской области, её признали виновной в истязании и умышленном приченении тяжкого вреда здоровью, повлекшим развитие о жертвы психического расстройства. Следующие восемь лет бывшая мачеха проведёт в колонии общего режима, также она должна жертва 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Установлено, что с сентября 2012 по декабрь 2020 года Костюкович издевалась над каждым из пятерых детей. Это выражалось в жестоких наказаниях за плохое поведение дома, в школе и игнорирование бытовых обязанностей — несовершеннолетних таскали за волосы, кусали пальцы, били по голове, телу и конечностям.

Изверг срывалась на беззащитных как с голыми руками, так и с использованием разных предметов — веников, обуви, пластиковых палок, крапивы. Также малышей заставляли стоять на горохе со связанными руками и приседать с поднятыми руками.

Инга оставляла детей без еды, принуждая смотреть, как сама она употребляет пищу. Осуждённая выводила жертв на улицу, где на снегу обливала водой, принуждала спать на холодном полу, наносить на лицо каловые массы, высыпала на головы окурки, пепел и обливала мочой.

Женщина не признала вину, несмотря на предоставленные доказательства. Помимо Костюкович, суд вынес решения в адрес руководства двух школ, полиции и местного Управления социальной политики. Фемида считает, что госслужащие допустили ошибки, позволив женщине издеваться над детьми.

