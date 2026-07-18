В Шотландии мать признали виновной в убийстве трёхмесячной дочери горячим феном

Жительницу шотландского Питерхеда признали виновной в непредумышленном убийстве феном для волос собственной трёхмесячной дочери. Такое решение вынес Высокий суд в Абердине по итогам судебного разбирательства в отношении 28-летней Кортни Гартшор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Шотландии.

30 сентября 2023 года полиция получила сообщение от Шотландской службы скорой помощи о смерти трёхмесячной девочки. Прибывшие на место медики констатировали её смерть. После этого правоохранители начали расследование, которое продолжалось несколько недель. В ноябре 2023 года Кортни Гартшор задержали и предъявили ей обвинение.

«Дети беззащитны и должны находиться под защитой. Смерть любого ребёнка вызывает особую боль, но смерть ребёнка от рук родителя вызывает невероятное беспокойство», — сказал детектив-инспектор Джеймс Калландер.

Он также поблагодарил полицейских, сотрудников других ведомств и местных жителей, оказавших помощь в расследовании. По словам Калландера, благодаря совместной работе удалось восстановить картину случившегося и добиться обвинительного вердикта. Приговор Кортни Гартшор будет оглашён 14 августа 2026 года.

А ранее в Южной Каролине отец и мать убили четырёхлетнюю дочь, а её тело растворили в кислоте и выбросили в водохранилище. Девочка по имени Джавея Харрис скончалась почти за месяц до того, как её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сыщики полагают, что ребёнок получил смертельную черепно-мозговую травму во время жестокого избиения, однако вызывать врачей родители не стали. Обоим родителям предъявили обвинения в убийстве ребёнка при отягчающих обстоятельствах, а также в уничтожении и надругательстве над человеческими останками.