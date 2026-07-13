Брату звезды «Ворониных» грозит пожизненное в США за двойное убийство

Леониду Волкову, брату актрисы Екатерины Волковой (известной по сериалу «Воронины»), в США грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Его обвиняют в убийстве двух человек, включая 28-летнего фотографа из Петербурга, тела которых были найдены в контейнерах, сообщает Mash на Мойке.

Мужчина находится в тюрьме округа Мидлсекс (Массачусетс) с весны 2023 года. Ему предъявлены обвинения в двух эпизодах убийства первой степени, проникновении в жилище с оружием и мошенничестве с банковскими картами на сумму более 1200 долларов. Осенью дело будет рассматривать суд присяжных.

По версии следствия, Волков арендовал склад в пригороде Бостона, где полиция обнаружила окровавленную пилу, удавку и два контейнера с телами. Одна из жертв была расчленена. Записи с камер показали, что мужчина покупал контейнеры, перчатки и чистящие средства, сначала скрывая лицо, а затем возвращая часть товаров без маски — именно так его и идентифицировали.

Мотивом трагедии, по мнению следствия, стал конфликт из-за аренды жилья: один из убитых отказался быть поручителем Волкова, после чего тот остался без квартиры вместе с женой и двумя детьми. Екатерина Волкова ранее заявила, что не верит в виновность брата, и продолжает общаться по видеосвязи с племянниками, которые живут в США с матерью. Следствие продолжается.

Ранее актриса Екатерина Волкова, недавно перешедшая в Театр Сатиры, сообщила, что перенесла операцию по удалению новообразования, которая прошла штатно, и сейчас чувствует себя нормально. Она призналась, что долго пренебрегала здоровьем, но обследование выявило проблемы без симптомов, которые оказались решаемыми.