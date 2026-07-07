Источник: мать убитого в Благовещенске ребенка имела психическое заболевание

В Благовещенске следствие продолжает расследовать уголовное дело после гибели ребенка, тело которого нашли 6 июля в квартире дома на улице Чайковского. По подозрению в совершении преступления задержана мать мальчика. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, у подозреваемой была диагностирована параноидальная шизофрения.

По данным собеседника телеканала, у нее имеется медицинская справка, подтверждающая диагноз.Источник также утверждает, что трагедия могла произойти на фоне обострения заболевания. Официального подтверждения этой информации от следственных органов пока не поступало.

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, которые должны установить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. После завершения экспертиз следствие даст правовую оценку всем установленным фактам.

Ранее был вынесен приговор другой жительнице Благовещенска, которая зверски истязала свою дочь с самого рождения до 6 месяцев, а затем и вовсе убила, не выдержав её плача. Горе-мать отправлена в исправительную колонию на 17 лет.