13 мая, 14:57

В Благовещенске воспитатель «заминировала» детсад, чтобы уйти домой пораньше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Помощницу воспитателя детского сада в Благовещенске оштрафовали на 100 тысяч рублей после ложного сообщения о минировании. Как выяснилось, женщина сделала это, потому что хотела уйти домой пораньше, сообщили в пресс-службе городского суда.

Сотрудницу хотела уйти домой по-раньше и, поняв, что её не отпустят, вставила в телефон запасную сим-карту, создала аккаунт в мессенджере и отправила коллеге сообщения. В них говорилось, что учреждение заминировано, а у руководства осталось 45 минут до взрыва.

В детском саду провели экстренную эвакуацию. Никаких опасных предметов специалисты не нашли. Позже сотрудники ФСБ установили, кто отправил сообщения. Женщина во всём призналась. Суд учёл раскаяние и приговорил фигурантку к штрафу в 100 тысяч рублей. Телефон, с которого отправлялись сообщения, конфисковали.

Ранее суд в Тюмени вынес условный приговор мужчине за ложное сообщение о минировании частной клиники. По версии следствия, пьяный мужчина позвонил из дома в медцентр и сообщил о якобы готовящемся расстреле посетителей. Сотрудники восприняли угрозу реально и вызвали полицию.

Александра Мышляева
