Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 16:14

Тюменец получил три года условно за ложные угрозы стрельбой в медцентре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Суд в Тюмени назначил условное наказание мужчине за ложное сообщение об угрозе в частном медицинском центре. Разбирательство касалось события, произошедшего в феврале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

По материалам дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, житель города позвонил в медцентр и сообщил о якобы готовящемся расстреле посетителей. Сотрудники учреждения восприняли поступившую информацию как реальную угрозу и вызвали полицию.

Правоохранительные органы в ходе проверки не выявили никакой опасности и установили, что сообщение было заведомо ложным. Обвиняемый признал вину и пояснил, что действовал из хулиганских побуждений. Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее сообщалось, что в Туапсе правоохранительные органы проводят проверку после появления в Интернете видеоролика, снятого на фоне последствий атаки беспилотников ВСУ. На кадрах молодой человек снимает пожар, возникший после падения обломков БПЛА на жилой дом, и сопровождает происходящее неуместными комментариями, в том числе шутками про «приготовление шашлыка», при этом смеётся за кадром.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar