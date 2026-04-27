Тюменец получил три года условно за ложные угрозы стрельбой в медцентре

Суд в Тюмени назначил условное наказание мужчине за ложное сообщение об угрозе в частном медицинском центре. Разбирательство касалось события, произошедшего в феврале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

По материалам дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, житель города позвонил в медцентр и сообщил о якобы готовящемся расстреле посетителей. Сотрудники учреждения восприняли поступившую информацию как реальную угрозу и вызвали полицию.

Правоохранительные органы в ходе проверки не выявили никакой опасности и установили, что сообщение было заведомо ложным. Обвиняемый признал вину и пояснил, что действовал из хулиганских побуждений. Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

