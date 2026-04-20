20 апреля, 11:54

МВД ищет парня, пошутившего про «шашлык» на видео пожара после атаки на Туапсе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Туапсе полиция разыскивает автора ролика, выложенного в Сеть после атаки дронов ВСУ на город. За кадром молодой человек шутит про «приготовление шашлыка» и смеётся, снимая пожар от падения обломков БПЛА на дом. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено, как молодой человек ведёт видеосъёмку пожара в городе Туапсе и неподобающе комментирует ситуацию. В настоящее время по данному факту инициировано проведение проверки, по результатам которой будет установлена личность автора видеоролика», — сказано в тексте.

В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки дронов ВСУ

Как сообщалось, в ночь на 20 апреля Туапсе, Геленджик и Анапа подверглись налёту украинских беспилотников. По данным властей, в результате атаки ВСУ есть один погибший мирный житель, в порту Туапсе произошёл пожар. Обломки БПЛА также повредили 7 жилых многоэтажек и 4 социальных объекта.

Татьяна Миссуми
