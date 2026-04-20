МВД ищет парня, пошутившего про «шашлык» на видео пожара после атаки на Туапсе

В Туапсе полиция разыскивает автора ролика, выложенного в Сеть после атаки дронов ВСУ на город. За кадром молодой человек шутит про «приготовление шашлыка» и смеётся, снимая пожар от падения обломков БПЛА на дом. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено, как молодой человек ведёт видеосъёмку пожара в городе Туапсе и неподобающе комментирует ситуацию. В настоящее время по данному факту инициировано проведение проверки, по результатам которой будет установлена личность автора видеоролика», — сказано в тексте.