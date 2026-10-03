Глава тюрем Теннесси уйдёт в отставку после неудачной казни Кристы Пайк

Глава департамента исправительных учреждений американского штата Теннесси Фрэнк Страда уйдёт в отставку после проваленной казни Кристы Пайк, которая выжила после двух доз смертельного препарата. Об этом сообщает Associated Press.

Страда покинет должность в октябре. Он объяснил решение интересами жителей штата на время независимого расследования, которое должно установить причины произошедшего. Сам чиновник при этом заявил, что сотрудники действовали в соответствии с утверждённым протоколом.

Пайк пытались казнить 30 сентября с помощью пентобарбитала. Первая доза препарата не привела к смерти, после чего женщине ввели вторую, однако она также осталась жива. Позднее осуждённую без сознания доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

Во время процедуры у сотрудников возникли серьёзные проблемы с доступом к венам. Один из адвокатов Пайк насчитал как минимум семь игл в её левой руке. Защита допускает, что часть препарата могла попасть в ткани, а не непосредственно в кровоток.

Казнь Пайк должна была стать первой казнью женщины в Теннесси более чем за 200 лет. После неудачной процедуры губернатор Билл Ли распорядился провести независимое расследование и приостановил новые казни. Это уже второй случай за год, когда властям штата не удалось привести смертный приговор в исполнение.

Ещё до назначенной процедуры Life.ru рассказывал о деле Кристы Пайк и преступлении, за которое её приговорили к смерти. В 1995 году 18-летняя Пайк вместе с сообщниками убила 19-летнюю Коллин Слеммер, после чего была приговорена к высшей мере наказания.

За несколько часов до процедуры американский суд приостановил казнь Пайк, однако позднее Верховный суд США разрешил привести приговор в исполнение.