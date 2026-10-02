Смертельные инъекции не сработали: Пайк пережила самую неудачную казнь в современной истории

В Теннесси приостановили казнь 50-летней Кристы Пайк после введения двух доз пентобарбитала. Осуждённая не потеряла сознание, после чего её доставили в больницу в критическом состоянии. Как пишет The New York Times, это худшая казнь в современной истории.

По словам свидетелей, после введения препарата Пайк оставалась в сознании. Она разговаривала с присутствующими, а в какой-то момент пела вместе со своим духовным наставником. Позже из помещения для свидетелей были слышны её дыхание и храп. Перед введением препарата Пайк пожаловалась на сильное жжение в руке и спросила, нормально ли это. После этого занавес между камерой казни и помещением для свидетелей закрыли почти на час.

Адвокаты Пайк позднее сообщили, что их подзащитная находится в ближайшей больнице. Отмечается, что она находится в критическом состоянии. Представители властей Теннесси подтвердили федеральному суду, что женщине оказывают медицинскую помощь. Департамент исправительных учреждений штата заявил, что при проведении процедуры были выполнены все предусмотренные протоколом требования. В ведомстве также утверждают, что использованный препарат ранее неизменно давал необходимый эффект.

Адвокаты Пайк до казни предупреждали о возможных проблемах с процедурой. Они указывали на тонкие и повреждённые вены женщины, а также на пережитую в детстве сексуальную травму и другие обстоятельства. После неудачной попытки они заявили, что опасения подтвердились.

Пайк была осуждена за убийство 19-летней Колин Слеммер в 1995 году. Пайк вместе со своим парнем Тадарилом Шиппом и его другом заманила девушку в лес на территории Университета Теннесси, где они избивали и пытали её. На момент преступления Пайк было 18 лет. Шипп позднее рассказывал в суде, что вырезал пентаграмму на груди Слеммер. Самому Шиппу во время убийства было 17 лет, поэтому смертный приговор ему вынести не могли. Он получил пожизненное заключение, а в прошлом году ему отказали в УДО.

После произошедшего Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти штата не предпринимать новых попыток казнить Пайк. В Управлении ООН по правам человека заявили, что её дело демонстрирует несколько причин для отмены смертной казни. Тюрк также выразил обеспокоенность увеличением числа казней в США.

«Дело Кристы Пайк раскрывает множество причин, по которым смертная казнь должна быть отменена. Продолжительные страдания — физические и психические —, вызванные многочисленными неудачными попытками приведения приговора в исполнение, являются отвратительными и жестокими», — говорится в заявлении.

Напомним, апелляционный суд США приостановил казнь 50-летней Кристы Пайк примерно за час до исполнения приговора. Она могла стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет. Суд решил дополнительно рассмотреть доводы защиты о сексуальном насилии, которому Пайк, по словам её адвокатов, подвергалась в детстве. Защитники настаивают, что эти обстоятельства не получили должной оценки при назначении наказания. Позднее Верховный суд постановил всё же казнить женщину.