Криптобизнесмен Арут Назарян досрочно вышел из тюрьмы в ОАЭ

Криптобизнесмен и музыкальный продюсер Арут Назарян вышел из тюрьмы в ОАЭ раньше назначенного срока. Об этом сообщает блогер-расследователь Андрей Алистаров в своём Telegram-канале.

Незадолго до этого в Сети начали распространяться сообщения о якобы смерти Назаряна в заключении. Алистаров рассказал, что ему с фейковых аккаунтов писали, будто бизнесмена зарезали в тюрьме, и, по его мнению, таким образом через него пытались распространить ложную информацию.

Дополнительную путаницу внёс сам Назарян: он опубликовал на чёрном фоне годы своего рождения и якобы смерти. Однако Алистаров утверждает, что бизнесмена уже видели на свободе в Дубае.

«Я точно знаю, что его видели в Дубае. Сначала мне писали, что его пырнули ножом, а сегодня он опубликовал, что якобы умер. А другие люди видят его в Дубае», — рассказал Алистаров «Базе».

По его словам, после освобождения Назарян остаётся в ОАЭ и депортирован не был. Официальных сообщений эмиратских властей о причинах его досрочного выхода на свободу пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Назаряна приговорили к двум годам заключения и штрафу в 200 млн дирхамов — это почти 4 млрд рублей. Дело было связано с управлением криптобиржей Bistox без необходимой лицензии, а прокуратура первоначально запрашивала для бизнесмена шесть лет. На момент июньских сообщений Назарян провёл за решёткой около пяти месяцев. Тогда же сообщалось, что после освобождения он не сможет покинуть ОАЭ до выплаты многомиллиардного штрафа. Помимо криптобизнеса Назарян известен под сценическим именем Arut и записывал музыку с российскими артистами.