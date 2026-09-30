Спрятала Chanel в штанах: Россиянке грозит крупный штраф за вещи на 4,2 млн рублей

Россиянка попыталась провезти через аэропорт Домодедово 32 незадекларированных предмета роскоши общей стоимостью 4,2 миллиона рублей, спрятав одну из сумок Chanel прямо в брюках. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

33-летняя пассажирка прилетела из Шарджи и направилась через «зелёный» коридор, однако её остановили для проверки. При досмотре в чемодане обнаружили серьги, обувь, брелок в виде льва, сумку Schiaparelli, пепельницы Saint Laurent, тапочки Gucci и аксессуары Miu Miu и Louis Vuitton.

В Домодедове у россиянки нашли незадекларированные вещи на 4,2 млн рублей. Фото © пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Часть дорогостоящих вещей женщина перевозила на себе. Для таможенного осмотра она сняла куртку Hermès, сумку Saint Laurent и колье Van Cleef & Arpels. Ещё одну кожаную сумку Chanel россиянка извлекла из брюк. Путешественница объяснила, что спрятала аксессуар из опасения кражи. При этом она заявила, что не знакома с правилами декларирования товаров при пересечении границы.

Экспертиза подтвердила подлинность обнаруженных изделий. Среди украшений оказались предметы из медного сплава с золотым покрытием, а также из золота 750-й пробы со вставками из оникса.

В отношении пассажирки возбудили административное дело о недекларировании товаров. Теперь ей грозит штраф в размере до двукратной стоимости незадекларированных вещей с возможной конфискацией.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Домодедове, где у прилетевшей из ОАЭ россиянки обнаружили люксовые вещи на 9,3 миллиона рублей. В августе таможенники остановили 22-летнюю пассажирку из Шарджи во время выборочного контроля в «зелёном» коридоре. В её чемодане находились украшения Cartier, сумки, кошельки и обувь Chanel, а также аксессуары Louis Vuitton, Hermès и других известных брендов.