570 корней женьшеня и 30 кг трепанга: Россиянина задержали с контрабандой на 30 млн рублей

Дальневосточные таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области пресекли попытку вывоза в Китай крупной партии дикорастущего женьшеня и дальневосточного трепанга стоимостью почти 30 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

В багаже 42-летнего россиянина, следовавшего в Китай на пароме, обнаружили 570 корней дикорастущего женьшеня и более 30 килограммов трепанга.

Фото © ФТС РФ

Фото © ФТС РФ

По данным ФТС, контрабандный груз выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о попытке вывезти из России в Китай 100 корней дикорастущего женьшеня. Тогда таможенники обнаружили у иностранца два свёртка с ценным растением, спрятанные под одеждой.