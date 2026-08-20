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20 августа, 09:43

Cartier, Chanel, Louis Vuitton: Россиянка хотела «передать» из ОАЭ люкс на миллионы рублей

Россиянку задержали при попытке пронести люксовые вещи на 9,3 млн руб из ОАЭ

Украшения, сумки и одежду на 9,3 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в багаже у россиянки. Обложка © Федеральная таможенная служба

Украшения, сумки и одежду на 9,3 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в багаже у россиянки. Обложка © Федеральная таможенная служба

В аэропорту Домодедово у 22-летней россиянки нашли люксовые вещи почти на 9,3 млн рублей, которые она не указала в декларации. О задержании пассажирки, прилетевшей из Шарджи, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Украшения, сумки и одежду на 9,3 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в багаже у россиянки. Фото © Федеральная таможенная служба

Украшения, сумки и одежду на 9,3 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в багаже у россиянки. Фото © Федеральная таможенная служба

«Инспекторы остановили пассажирку на «зелёном» коридоре в рамках выборочного контроля. В её чемодане были найдены кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe. Всего было обнаружено 38 различных изделий», — говорится в сообщении.

Украшения, сумки и одежду на 9,3 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в багаже у россиянки. Фото © Федеральная таможенная служба

Украшения, сумки и одежду на 9,3 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в багаже у россиянки. Фото © Федеральная таможенная служба

Пассажирка объяснила, что вещи её попросила передать подруга для своего брата. О таможенных правилах она знала, но решила не указывать дорогие товары в декларации. Экспертиза подтвердила, что вся продукция оригинальная. Украшения были сделаны из сплавов драгоценных металлов и золота 750-й пробы, а вставками служили жемчужное и ювелирное стекло.

За недекларирование товаров возбудили административное дело. Нарушительнице пришлось заплатить штраф 2,3 млн рублей, после чего она оформила обратный вывоз вещей за пределы таможенной территории ЕАЭС.

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Ранее в Шереметьево таможенники задержали россиянку, которая пыталась провезти незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на сумму свыше 7 миллионов рублей. 40-летняя женщина прилетела из Гонконга и направилась через «зелёный» коридор. В ходе выборочного контроля с помощью металлодетектора на пассажирке обнаружили несколько украшений. Пять браслетов Van Cleef & Arpels она скрепила между собой и надела на шею в виде колье. Также на женщине находились пять колец, серьги и два браслета Bulgari, Cartier и Messika.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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