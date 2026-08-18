Спрятал под подкладкой чемодана: У иностранца нашли старинные монеты на 1,7 млн рублей

Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили у пассажира из Стамбула 30 старинных французских монет общей стоимостью 1,7 млн рублей. Иностранец пытался пройти через «зелёный» коридор без декларации.

Как стало известно Life.ru, подозрение вызвала ручная кладь мужчины. При просвечивании чемодана рентгеном инспекторы заметили посторонние предметы под съёмной подкладкой.

Там оказались монеты разных номиналов и годов выпуска, приклеенные лентой к внутренней стороне чемодана. Экспертиза установила, что их отчеканили на Парижском монетном дворе более ста лет назад из сплава на основе золота.

Все 30 монет признали культурными ценностями. Пассажир объяснил, что спрятал их из-за опасений кражи во время перелёта. По его словам, о необходимости оформить декларацию и предъявить разрешительные документы он не знал.

Монеты XIX–XX веков, признанные культурными ценностями. Их общая стоимость оценивается в 1,7 млн рублей. © Пресс-служба ФТС России

В отношении иностранца возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ему грозит штраф до двукратной стоимости монет с возможной их конфискацией.