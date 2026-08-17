Пять браслетов превратила в «колье»: Россиянку поймали с украшениями на 7 млн в Шереметьево

Россиянку задержали в Шереметьево с незадекларированными ювелирными изделиями известных брендов стоимостью более семи миллионов рублей. 40-летняя женщина прилетела из Гонконга и попыталась пройти через «зелёный» коридор, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Россиянку поймали в Шереметьево с украшениями на 7 млн рублей. Фото © Пресс-служба ФТС России.

Во время выборочного контроля металлодетектор помог обнаружить на пассажирке сразу несколько украшений. Пять браслетов Van Cleef & Arpels женщина скрепила между собой и надела на шею в виде колье.

Россиянку поймали в Шереметьево с украшениями на 7 млн рублей. Фото © Пресс-служба ФТС России.

Кроме того, на россиянке находились пять колец, серьги и два браслета Bulgari, Cartier и Messika. Ещё больше украшений таможенники обнаружили среди личных вещей в багаже: десять браслетов, десять пар серёг, кольцо и три цепочки с кулонами.

Пассажирка объяснила, что приобрела драгоценности для себя и членов своей большой семьи. Экспертиза установила, что изделия выполнены из золота 750-й пробы, платины 950-й пробы и серебра 925-й пробы. В украшениях также использованы бриллианты, фианиты, перламутр, оникс и сердолик.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье суд оштрафовал россиянина и конфисковал у него 330 незадекларированных бриллиантов. Он пытался провезти из Дубая через «зелёный» коридор, не указав их в декларации, но был остановлен на основании оперативной информации. При досмотре у него в кармане джинсов нашли сертификаты и четыре свёртка с огранёнными природными и синтетическими алмазами стоимостью 4,7 млн рублей.