Пережившая казнь Криста Пайк пришла в сознание после смертельных инъекций

Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в американском штате Теннесси, пришла в сознание. 50-летняя женщина находится в больнице в критическом состоянии, однако уже разговаривает с окружающими. Об этом сообщает PBS News со ссылкой на её адвокатов.

По словам защитников, Пайк также получила серьёзные повреждения рук. Сейчас женщина остаётся прикованной наручниками к больничной кровати.

«Её выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остаётся неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления», — говорится в заявлении.

После неудачной смертельной инъекции Пайк получила тяжёлые травмы. Адвокат Рэндалл Спайви рассказал, что медики около часа пытались наладить внутривенный доступ. По его словам, сама женщина подсказывала специалистам, где искать вену.