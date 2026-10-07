Пережившая казнь Криста Пайк пришла в сознание после смертельных инъекций
Криста Пайк. Обложка © Департамента исправительных учреждений штата Теннесси (TDOC)
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в американском штате Теннесси, пришла в сознание. 50-летняя женщина находится в больнице в критическом состоянии, однако уже разговаривает с окружающими. Об этом сообщает PBS News со ссылкой на её адвокатов.
По словам защитников, Пайк также получила серьёзные повреждения рук. Сейчас женщина остаётся прикованной наручниками к больничной кровати.
«Её выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остаётся неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления», — говорится в заявлении.
После неудачной смертельной инъекции Пайк получила тяжёлые травмы. Адвокат Рэндалл Спайви рассказал, что медики около часа пытались наладить внутривенный доступ. По его словам, сама женщина подсказывала специалистам, где искать вену.
Кристу Пайк приговорили к смертной казни за жестокое убийство 19-летней соперницы в 1995 году. На момент преступления женщине было 18 лет. Казнь Пайк назначили на 30 сентября 2026 года. Сама подготовка к смертельной инъекции заняла около часа, однако процедура завершилась неудачей. По словам адвоката, на левой руке женщины обнаружили как минимум семь следов от игл. После введения двух доз пентобарбитала Пайк не умерла.
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