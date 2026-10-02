Семь уколов мимо вен и храп после яда: Подробности жуткого провала смертной казни Кристы Пайк

Кристу Пайк около часа пытались подготовить к смертельной инъекции, но всё пошло не по плану. Адвокат насчитал как минимум семь игл только в левой руке преступницы, затем осуждённой ввели две дозы пентобарбитала, однако женщина не умерла. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии и получает жизненно необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил New York Post.

О том, что Пайк пережила две смертельные инъекции и была экстренно госпитализирована, Life.ru сообщал ранее. Теперь её адвокаты раскрыли новые детали неудавшейся казни.

По словам защитника Рэндалла Спайви, сотрудникам понадобилось около часа, чтобы наладить внутривенный доступ. Он утверждает, что насчитал не менее семи попыток введения иглы в левую руку Пайк. Осуждённая при этом сама подсказывала, где у неё можно попытаться найти вену.

После этого ей последовательно ввели основную и резервную дозы пентобарбитала. Даже после второй инъекции Пайк продолжала дышать, а свидетели слышали её храп. Лишь позднее женщину увезли из тюрьмы на машине скорой помощи.

Адвокаты сообщили, что Пайк остаётся в критическом состоянии. Точного прогноза у защиты пока нет. Они также не исключают повреждения мозга из-за возможного кислородного голодания, однако подтверждённого диагноза на данный момент не озвучивали.

Пайк ранее просила, чтобы в команду, приводящую приговор в исполнение, входили только женщины. По словам её адвокатов, это пожелание, судя по всему, выполнили. Защита утверждает, что во время процедуры осуждённая сотрудничала с сотрудницами и даже помогала им найти подходящую вену.

После провала процедуры губернатор Теннесси Билл Ли приостановил все оставшиеся казни в штате до конца 2026 года и распорядился провести независимую проверку. Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году.

Ранее Life.ru подробно рассказывал об убийстве, за которое Пайк получила смертный приговор, и многолетних попытках её защиты добиться замены наказания. Казнь должна была стать первой казнью женщины в Теннесси более чем за два столетия.