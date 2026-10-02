Трамп назвал «интересной ситуацией» неудавшуюся казнь в Теннесси

Власти Теннесси приостановили проведение казней до конца года после неудачной процедуры с Кристой Гейл Пайк. Осуждённая пережила две смертельные инъекции и сейчас находится в критическом состоянии.

На ситуацию отреагировал президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов, он назвал произошедшее «интересной ситуацией» и пояснил, что использованный во время процедуры препарат «не совсем сработал». По мнению американского лидера, казнь «должна быть не такой сложной».

Республиканец при этом не стал говорить, будет ли приговор Пайк исполнен повторно. Он предложил журналистам обратиться с этим вопросом к властям штата.

Первоначально казнь должна была пройти в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле утром в среду. Однако примерно за час до назначенного времени федеральный апелляционный суд Шестого округа заблокировал процедуру. Суд намеревался рассмотреть доводы, связанные с пережитым Пайк в детстве насилием. Через несколько часов Верховный суд США по обращению прокуратуры отменил отсрочку и разрешил исполнить приговор. Несмотря на это, процедура завершилась неудачей, после чего власти штата распорядились временно отказаться от новых казней.