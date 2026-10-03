Пайк за несколько недель до казни назвала свой главный страх

Приговорённая к смертной казни в американском штате Теннесси Криста Пайк за несколько недель до процедуры опасалась, что медикам не удастся правильно ввести препарат из-за состояния её вен. Об этом пишет New York Post со ссылкой на запись разговора женщины, сделанную в тюрьме незадолго до неудачной попытки исполнения приговора.

«Мои опасения по поводу смертельной инъекции связаны просто с тем, что у меня плохие вены. Я боюсь, что наш врач недостаточно квалифицирован, чтобы установить мне центральный катетер. Тони Каррутерс пережил мой худший кошмар — во всех деталях. И я не хочу через это проходить», — сказала Пайк.

Она упомянула осуждённого Тони Каррутерса, казнь которого ранее также пришлось остановить из-за проблем с доступом к вене. По данным СМИ, сотрудники тюрьмы больше часа пытались установить ему резервную внутривенную линию.

Пайк также заранее беспокоилась о действии пентобарбитала. Она рассказывала, что слышала о сильном жжении после введения препарата и сравнениях его воздействия со средством для прочистки труб. Женщина также опасалась проблем с дыханием во время процедуры.

Ранее Life.ru сообщал, что в Теннесси остановили казнь 50-летней Кристы Пайк после введения двух доз пентобарбитала. Осуждённая не умерла, после чего её доставили в больницу в критическом состоянии. По словам свидетелей, во время процедуры она оставалась в сознании после введения препарата, а занавес между камерой и наблюдателями закрывали почти на час. Позднее адвокаты сообщили, что Пайк продолжает получать медицинскую помощь.

Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Колин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. После неудачной попытки казни губернатор Теннесси Билл Ли приостановил остальные казни в штате до конца года и распорядился провести независимую проверку процедуры. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти не предпринимать новую попытку привести приговор Пайк в исполнение.