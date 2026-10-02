Вырезала пентаграмму* и хранила череп: Пережившая смертную казнь американка оказалась сатанисткой*

Пережившей смертную казнь американке Кристе Пайк было всего 18 лет, когда она вместе со своим бойфрендом избила и убила 19-летнюю Коллин Слеммер. Преступление произошло в лагере профессиональной подготовки для молодёжи в США, пишет AP.

Дело получило широкую известность из-за обстоятельств расправы. На груди погибшей обнаружили вырезанную пентаграмму*, которую часто связывают с сатанинской* символикой. Впоследствии Пайк признали виновной и приговорили к смертной казни.

Возраст девушки на момент убийства позднее стал одним из главных аргументов её адвокатов в пользу смягчения наказания. Защита обращала внимание на то, что преступление она совершила практически сразу после достижения совершеннолетия. Юристы также ссылались на её состояние в тот период и тяжёлый опыт детства.

«Адвокаты Пайк утверждали, что она заслуживает помилования из-за своего юного возраста и проблем с психическим здоровьем на момент убийства Слеммера. Они также ссылались на то, что в детстве она подверглась сексуальному насилию и страдала от посттравматического стрессового расстройства», — говорится в сообщении.

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