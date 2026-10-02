Вырезала пентаграмму* и хранила череп: Пережившая смертную казнь американка оказалась сатанисткой*
Пережившая смертную казнь Криста Пайк совершила жестокое убийство в 18 лет
Криста Пайк. Обложка © Tennessee Department of Correction
Пережившей смертную казнь американке Кристе Пайк было всего 18 лет, когда она вместе со своим бойфрендом избила и убила 19-летнюю Коллин Слеммер. Преступление произошло в лагере профессиональной подготовки для молодёжи в США, пишет AP.
Дело получило широкую известность из-за обстоятельств расправы. На груди погибшей обнаружили вырезанную пентаграмму*, которую часто связывают с сатанинской* символикой. Впоследствии Пайк признали виновной и приговорили к смертной казни.
Возраст девушки на момент убийства позднее стал одним из главных аргументов её адвокатов в пользу смягчения наказания. Защита обращала внимание на то, что преступление она совершила практически сразу после достижения совершеннолетия. Юристы также ссылались на её состояние в тот период и тяжёлый опыт детства.
«Адвокаты Пайк утверждали, что она заслуживает помилования из-за своего юного возраста и проблем с психическим здоровьем на момент убийства Слеммера. Они также ссылались на то, что в детстве она подверглась сексуальному насилию и страдала от посттравматического стрессового расстройства», — говорится в сообщении.
Напомним, в американском штате Теннесси собирались казнить Кристу Пайк. В 1996 году её приговорили к смерти за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер. Криста заманила жертву в лес, где в течение получаса избивала и наносила ножевые ранения. Череп забрала с собой и хранила как трофей. Губернатор Теннесси Билл Ли отказался помиловать Пайк. Однако приговор был приостановлен, поскольку Криста не потеряла сознание после введения двух доз пентобарбитала. Её доставили в больницу в критическом состоянии.
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