Первая за 200 лет осуждённая на казнь в Теннесси Пайк не может пошевелить руками

Криста Пайк лишилась возможности двигать руками после неудавшейся попытки привести смертный приговор в исполнение в американском штате Теннесси. У осуждённой также выявили тромб и пневмонию, сообщил её адвокат Рэнди Спайви на пресс-конференции 7 октября после судебного заседания в Нэшвилле.

По словам защитника, обе руки и ладони Пайк сильно распухли после попыток ввести препараты для смертельной инъекции. Женщина также пока не может глотать и из-за этого не принимает пищу.

«Она не может пошевелить ни одной из своих рук, так как обе её руки и ладони невероятно опухли», — сказал Спайви.

Адвокат отметил, что врачи пока не могут сказать, вернётся ли к Пайк подвижность рук. Он добавил, что осуждённой предстоит длительное восстановление.

Ранее сообщалось, что Криста Пайк пришла в сознание спустя несколько дней после неудачной казни и начала разговаривать с врачами. Она смогла назвать своё имя, но ошиблась с датой и, по словам консультирующего защиту анестезиолога Джоэла Зивота, не помнила момент введения смертельных препаратов. Женщину уже отключили от аппарата ИВЛ, однако врачи пока не дают определённого прогноза по её восстановлению.