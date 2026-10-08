Выжившая после смертной казни Криста Пайк, очнувшись, была зла и растеряна

Американка Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни в Теннесси, пришла в сознание и в первые часы была зла и растеряна. Первым делом она спросила окружающих, где находится и кто они, рассказал её адвокат Рэнди Спайви. Его слова передаёт Associated Press.

Пайк очнулась спустя шесть дней после того, как ей ввели препараты для смертельной инъекции. К тому моменту женщина находилась без сознания на аппарате ИВЛ, а медики уже обсуждали прекращение жизнеобеспечения. По словам защитника, её пробуждение стало неожиданностью для всех.

«Где я?» и «Кто вы?» — такими, по словам Спайви, были первые вопросы 50-летней заключённой. Сейчас она понимает часть произошедшего, однако сохраняет спутанность сознания и пытается разобраться, что с ней случилось.

Последствия процедуры остаются тяжёлыми. Пайк не может двигать руками и самостоятельно глотать, у неё диагностированы пневмония и тромб в руке. Кисти после многочисленных попыток поставить внутривенные линии сильно распухли. Прогноз врачи пока не дают, а адвокат предупредил о длительной реабилитации.

Казнь пытались провести 30 сентября. Осуждённой ввели две дозы пентобарбитала, однако она продолжила дышать. Примерно через пять минут после начала процедуры Пайк подняла голову и пожаловалась на боль в руке, а спустя почти полтора часа её увезли из тюрьмы на скорой. Департамент исправительных учреждений Теннесси подтвердил, что женщину доставили во внешнее медицинское учреждение после выполнения предусмотренных протоколом действий.

Эксперты и адвокаты рассматривают версию, что внутривенные линии могли установить неправильно и часть препарата попала в ткани вместо кровотока. Официального объяснения причин провала процедуры власти штата пока не представили. Суд тем временем обязал сохранить шприцы, системы для внутривенного введения, препараты, записи и другие материалы, связанные с попыткой исполнения приговора.

Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. После случившегося губернатор Теннесси Билл Ли приостановил оставшиеся казни в штате до конца года и назначил независимую проверку.

Накануне Life.ru рассказывал, как Криста Пайк впервые пришла в сознание после двух смертельных инъекций. Тогда адвокаты сообщали, что она уже разговаривает, но остаётся в критическом состоянии. Защитники также указывали на серьёзные повреждения обеих рук после многочисленных попыток наладить внутривенный доступ и называли её восстановление медицински беспрецедентным.