Хегсет анонсировал первую с 1945 года публичную казнь расстрелом в армии США

Казнь бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев, сделают публичной и покажут в прямом эфире. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил в эфире Real America's Voice. Приговор планируют привести в исполнение 3 декабря.

«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли наблюдать за этим, чтобы казнь была публичной, поскольку люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьёзные последствия», — сказал глава Пентагона.

Расстрел назначен на 13:00 по местному времени и должен состояться на военной базе Форт-Худ в Техасе. Именно там Хасан устроил массовую стрельбу 5 ноября 2009 года.

Бывший военный психиатр открыл огонь по военнослужащим, готовившимся к отправке за рубеж. Погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. В 2013 году военный суд признал майора виновным по 13 эпизодам предумышленного убийства и 32 эпизодам покушения.

Президент США Дональд Трамп одобрил смертный приговор 2 октября по рекомендации Хегсета. Спустя четыре дня исполняющий обязанности министра армии Адам Телле распорядился провести казнь расстрельной командой.

Если приговор приведут в исполнение, это станет первым случаем применения такого способа казни в армии США с 1945 года. Тогда за дезертирство расстреляли рядового Эдди Словика. При этом последняя военная казнь в стране состоялась в 1961 году — осуждённого Джона Беннетта повесили.

Несмотря на назначенную дату, исполнение приговора ещё может быть отложено. У защиты Хасана сохраняется возможность обратиться в федеральный гражданский суд, что способно приостановить процедуру.

Ранее Life.ru сообщал о первой в США казни после неудачной попытки привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк. В техасской тюрьме Хантсвилла смертельную инъекцию сделали 46-летнему Джамаалу Говарду, осуждённому за убийство сотрудницы магазина во время ограбления в 2000 году. Мужчина стал 30-м казнённым в США с начала 2026 года. Ранее в Теннесси осуждённая Криста Пайк выжила после введения двух доз препарата, что привело к расследованию и приостановке следующей казни в штате.