Пережившая попытку казни Криста Пайк начала ходить в больнице

Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни в Теннесси, начала вставать и ходить по палате. Об этом сообщила The Guardian, ссылаясь на её адвоката.

Речь пока идёт о небольших расстояниях. Защитник Стивен Феррелл рассказал BBC Radio 4, что его подопечная передвигается только в пределах комнаты. При этом её руки сильно повреждены, и пользоваться ими она почти не может.

Восстановление остаётся неполным: по словам юриста, женщина легко теряет нить разговора и испытывает спутанность сознания. Делать выводы о долгосрочных последствиях пока рано.

Ещё в понедельник адвокаты считали, что у Пайк наступила смерть мозга, и ожидали отключения аппаратов жизнеобеспечения. Однако во вторник она очнулась и заговорила. Это описание того, как защитники понимали её состояние, а не подтверждённый медицинскими документами диагноз.

Попытка исполнить приговор состоялась 30 сентября. После введения двух доз пентобарбитала 50-летняя осуждённая осталась жива, и её доставили в больницу.

Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил оставшиеся казни до конца года и поручил провести независимую проверку. Суд также обязал тюремное ведомство сохранить записи, переписку, препараты и медицинские принадлежности, связанные с процедурой.

Пайк приговорили к смерти в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. На момент преступления ей было 18 лет. Почти три десятилетия она провела в заключении, пока адвокаты добивались пересмотра дела. После неудачного исполнения приговора глава тюремного ведомства Теннесси Фрэнк Страда объявил об отставке.