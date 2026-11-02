Даже в 40–50 лет человек может оставаться зависимым от родительского одобрения, испытывать вину за самостоятельные решения и бояться сказать близким «нет». Избавиться от навязчивой опеки помогут чёткие личные границы. Как их выстроить, интернет-изданию Regions.ru объяснила психолог Елена Морганюк.

По словам специалиста, привычка беспрекословно слушаться старших нередко формируется ещё в детстве. Особенно сильно она закрепляется в семьях с тревожными или чрезмерно заботливыми родителями. Повзрослев, человек продолжает воспринимать их мнение как единственно правильное.

Распознать нездоровую зависимость можно по нескольким признакам. Среди них — необходимость согласовывать даже мелкие покупки, чувство вины за отказ приехать в гости, постоянные отчёты о личной жизни и раздражение после семейных разговоров. Некоторые предпочитают скрывать важные события, опасаясь осуждения.

«Контроль со стороны родителей часто маскируется под заботу», — предупредила Морганюк.

Психолог советует постепенно учиться самостоятельности. Начать можно с бытовых решений, перестав спрашивать разрешения на каждый шаг. Затем стоит освоить спокойный отказ без бесконечных оправданий и договориться об удобной частоте общения.

Если родители реагируют обидами или эмоциональным давлением, важно сохранять твёрдость, не превращая разговор в ссору. По словам специалиста, отделение от семьи не означает отказа от любви и уважения. Напротив, оно помогает построить отношения на равных.