«Сарказм стал привычкой»: Психолог раскрыла причины шуток про тёщу и свекровь

За шутками о тёще и свекрови могут скрываться страх потерять самостоятельность, чувство вины и беспомощность, рассказала клинический психолог Ольга Полякова. По её словам, сарказм нередко заменяет прямой разговор о личных границах и допустимом участии родителей в жизни молодой семьи.

Человек может любить близких, но не принимать их способы заботы. Тогда шутка помогает смягчить отказ, а если просьбы не действуют и давление продолжается, юмор становится способом выразить протест, пояснила собеседница РИАМО.

Вместо колкостей она посоветовала сначала поблагодарить за помощь, а затем спокойно обозначить свои потребности. Формат визитов, участие в воспитании детей и бытовые вопросы лучше обсудить заранее. Важно также распределить ответственность, чтобы старшее поколение чувствовало свою значимость.

«Если сарказм уже стал привычкой, проговорите это. Можно честно сказать: «Знаешь, я раньше много шутил про тёщ, потому что не знал, как сказать, что мне нужно личное пространство. Сейчас понимаю, что это было обидно. Прости», — рекомендовала психолог.