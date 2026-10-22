В Ирландии разгорелся скандал из-за социальной рекламы, в которой бабушкам и дедушкам предложили спрашивать разрешения у внуков, прежде чем их обнимать. Ролик о личных границах детей вызвал бурную реакцию в соцсетях и возмущение местных политиков, сообщает New York Post.

Авторы видео из организации We-Consent решили показать, что даже проявления любви со стороны близких родственников не всегда приятны ребёнку. В одной сцене внук с радостью бросается в объятия бабушки и дедушки, а в другой ребёнок заметно смущается, когда взрослые пытаются его обнять. Зрителям напоминают: не каждый хочет объятий, даже от тех, кто его любит.

В Ирландии призвали бабушек и дедушек спрашивать разрешения на объятия с внуками. Видео © X/ Europa.com

Однако далеко не все оценили такой подход к семейным отношениям. Член местного совета Гэвин Пеппер призвал авторов рекламы вспомнить о здравом смысле. Он согласился, что детей нельзя принуждать к физическому контакту, но выступил против того, чтобы обычные проявления родственной нежности выглядели подозрительно.

Критика прозвучала и в соцсетях. Некоторые пользователи возмутились тем, что подобные кампании получают государственную поддержку, и усомнились в необходимости объяснять бабушкам и дедушкам правила общения с собственными внуками.

Впрочем, нашлись и защитники ролика. Член местного совета Лоррейн Холл указала, что рекламу не стоит воспринимать слишком буквально. По её мнению, задача подобных видео — привлечь внимание к проблеме уважения личных границ, а не разрушить семейные традиции.