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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:50

Бабушек и дедушек призвали отпускать раньше на пенсию ради помощи внукам

Член ОП Пожигайло предложил раньше выходить на пенсию ради воспитания внуков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бабушкам и дедушкам стоит разрешить раньше выходить на пенсию, чтобы они могли больше времени уделять воспитанию внуков и помогать молодым семьям. С такой инициативой в беседе с НСН выступил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

По мнению общественника, государству выгоднее создавать условия, при которых старшее поколение сможет помогать с детьми, а их родители — продолжать работать. Особенно актуальна такая поддержка для семей, где взрослые не успевают заниматься школьными делами из-за занятости.

«Я бы предложил более ранний выход на пенсию, чтобы освободить молодые семьи от забот с детьми за счёт этого», — пояснил Пожигайло.

Он также поддержал идею предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам школьников. По словам представителя ОП, пожилые родственники нередко забирают детей с занятий, помогают делать уроки и посещают родительские собрания, однако не всегда могут самостоятельно следить за оценками и домашними заданиями.

Пожигайло обратил внимание и на высокую учебную нагрузку. Школьники после занятий вынуждены тратить много времени на выполнение домашних заданий, а родители зачастую не могут помочь им из-за работы. Участие старших родственников, считает он, позволило бы облегчить повседневную жизнь семьи.

При этом общественник подчеркнул, что возможности бабушек и дедушек зависят от возраста. Если в 50 лет человек ещё может активно участвовать в школьной жизни внуков, то после 70 ситуация бывает иной. Поэтому при разработке подобных мер необходимо учитывать реальные обстоятельства семей.

Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников
Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников

Поводом для обсуждения стала поддержка Минпросвещения инициативы об открытии доступа к электронным дневникам внуков с согласия родителей. Ведомство намерено учесть соответствующее предложение при планировании развития образовательного сервиса на 2027 год.

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Юрий Лысенко
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