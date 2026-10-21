Бабушек и дедушек призвали отпускать раньше на пенсию ради помощи внукам

Бабушкам и дедушкам стоит разрешить раньше выходить на пенсию, чтобы они могли больше времени уделять воспитанию внуков и помогать молодым семьям. С такой инициативой в беседе с НСН выступил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

По мнению общественника, государству выгоднее создавать условия, при которых старшее поколение сможет помогать с детьми, а их родители — продолжать работать. Особенно актуальна такая поддержка для семей, где взрослые не успевают заниматься школьными делами из-за занятости.

«Я бы предложил более ранний выход на пенсию, чтобы освободить молодые семьи от забот с детьми за счёт этого», — пояснил Пожигайло.

Он также поддержал идею предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам школьников. По словам представителя ОП, пожилые родственники нередко забирают детей с занятий, помогают делать уроки и посещают родительские собрания, однако не всегда могут самостоятельно следить за оценками и домашними заданиями.

Пожигайло обратил внимание и на высокую учебную нагрузку. Школьники после занятий вынуждены тратить много времени на выполнение домашних заданий, а родители зачастую не могут помочь им из-за работы. Участие старших родственников, считает он, позволило бы облегчить повседневную жизнь семьи.

При этом общественник подчеркнул, что возможности бабушек и дедушек зависят от возраста. Если в 50 лет человек ещё может активно участвовать в школьной жизни внуков, то после 70 ситуация бывает иной. Поэтому при разработке подобных мер необходимо учитывать реальные обстоятельства семей.