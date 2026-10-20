Оценки внуков — под присмотром: Минпросвет даст бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам

Минпросвещения поддержало инициативу предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков с согласия родителей. Предложение учтут при планировании развития сервиса на 2027 год. Об этом говорится в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову. Документ есть в распоряжении Life.ru.

«Ваше предложение будет учтено при формировании работ на 2027 год, а также реализовано в соответствии с приоритизацией развития функционала и наличия нормативно-правовых оснований», — говорится в письме, подписанном исполняющим обязанности министра просвещения Александром Бугаевым.

В министерстве напомнили, что единый электронный дневник в системе «Моя школа» запустили в 2025 году. Он включает мобильное приложение для детей и родителей, а также веб-версию на «Госуслугах». Регистрация пользователей добровольная и проводится с учётом требований законодательства, в том числе о персональных данных.

Среди направлений развития сервиса на 2026 год ведомство также назвало цифровые заявления о планируемом отсутствии ребёнка в школе и электронные согласия родителей на посещение мероприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Борис Чернышов предложил предоставить бабушкам и дедушкам упрощённый доступ к электронным дневникам внуков. По его замыслу, старшие родственники с подтверждённой учётной записью могли бы направлять запрос родителю, а тот — подтверждать или отклонять его одним действием. Это позволило бы помогать с уроками и следить за расписанием без постоянного посредничества родителей.