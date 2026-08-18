Почему родителям можно и нужно разрешать не делать домашку уставшему ребёнку: объясняет психолог

Совсем скоро начнётся новый учебный год, и школьники снова погрузятся в мир домашних заданий. Для многих детей это становится настоящим испытанием. Как отличить упадок сил от лени, можно ли иногда разрешать ребёнку не делать уроки? Об этом Life.ru рассказала психолог, семейный консультант, эксперт по гармоничным отношениям родителей и детей Екатерина Безумнова.

В разовом приходе с невыученными уроками ничего страшного нет. А вот хронический недосып потом придется восстанавливать с неврологом, витаминами или даже какими-то препаратами. Уроки действительно можно когда-то не сделать, но здесь важно, чтобы ребенок понимал: он пропускает их, потому что сейчас важнее выспаться, но потом он это все нагонит. Нужно, чтобы была ответственность, чтобы родитель донес важность выполнения заданий.

Также важно уметь отличить усталость от лени. Если ребенок бодро чувствует себя во время игр или общения, если у него есть на это энергия, но при этом он говорит: «Ой, я устал делать уроки», — то это, понятное дело, лень. А если вы видите, что он в целом вялый, сонливый, плохо ест, если видна разница между тем, каким бодрым он был раньше и как изменился сейчас, — тогда это утомляемость. В таком случае нужно идти к врачу (терапевту, неврологу или эндокринологу) и давать анализы, советует психолог.