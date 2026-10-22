Вежливый конфликт: Как распознать и отбить любую пассивную агрессию

Защититься от пассивной агрессии помогают признание собственного дискомфорта и проверка тревожных догадок, рассказала психолог Юлия Белкина. По её словам, внешне вежливый разговор может причинять боль, даже если собеседник не допускает открытых оскорблений.

«Это пассивная агрессия, и её главная особенность в том, что она ранит не прямым текстом, а «вторым смыслом», — пояснила собеседница «Радио 1».

Недосказанность оставляет простор для болезненных предположений. Предъявить конкретную претензию бывает сложно, так как агрессор сохраняет образ доброжелательного человека, а задетого собеседника выставляет слишком чувствительным или неблагодарным. Так ответственность за конфликт перекладывается на того, кому уже причинили боль.

Чтобы справиться с пассивной агрессией, следует перестать стыдиться своих чувств и оправдывать чужое поведение: неприятные ощущения не требуют подтверждения прямыми оскорблениями. Также важно чётко сформулировать, какой именно смысл вы услышали.

Наконец, нужно проверить, подтверждается ли ваш вывод фактами. Если подтверждается, проблему стоит открыто обсудить, если нет — не принимать тревожную догадку за реальность, заключила эксперт.