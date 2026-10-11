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Опубликовано 11 октября, 11:02

«Комплименты с ядом»: Россиянкам объяснили, как распознать токсичную подругу

Психолог Денисов-Мельников: Токсичная подруга часто обесценивает успехи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Постоянные колкости и ухудшение самооценки после общения могут указывать на токсичную дружбу, рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, важна повторяемость таких ситуаций.

«Она может делать комплименты с ядом: «Для твоего возраста ты отлично выглядишь», «Не так уж ты и поправилась», — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».

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Насторожить могут и намеренные публикации неудачных совместных фотографий, на которых сама приятельница выглядит выигрышно. Другой признак — обесценивание ваших достижений. При скрытой конкуренции чужие неприятности, напротив, вызывают оживление.

Однако обидное поведение не всегда продиктовано злым умыслом. Сначала стоит попросить прекратить неприятные шутки или удалить снимок. Готовность услышать просьбу отличает здоровую реакцию от обвинений в отсутствии чувства юмора и ответной обиды, подчеркнул специалист.

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Ранее психолог объяснила, почему люди сокращают общение с близкими ради личных границ. Дистанция не обязательно означает окончательный разрыв. Иногда она нужна, если договориться не получается, а контакты продолжают причинять дискомфорт.

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Борис Эльфанд
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