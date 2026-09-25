«Проработали» родителей: Молодые россияне всё чаще сокращают общение с семьёй

Около 15% россиян в возрасте от 20 до 30 лет полностью перестали общаться с родственниками, ещё 25% сознательно ограничивают контакты с ними. Такие данные приводит Telegram-канал «База», связывая тенденцию с увлечением психологией, личными границами и «проработанностью».

По информации издания, примерно треть зумеров и миллениалов характеризуют отношения с родителями как прохладные. Один из наиболее частых запросов к психологам касается сепарации от матери.

Опрошенные «Базой» специалисты утверждают, что за последние два года спрос на терапию с таким запросом вырос на 5000%. Чаще за помощью, по их наблюдениям, обращаются женщины 22–33 лет и мужчины 35–40 лет.

Одной из своих историй с изданием поделилась 27-летняя москвичка Татьяна. Девушка сократила контакты с матерью, которая, по её словам, постоянно критиковала внешность и образ жизни дочери, советовала ей скорее завести детей и вернуться к бывшему мужу.

После работы с психологом москвичка начала обозначать темы, которые не хочет обсуждать, и завершать разговор при продолжении критики. В результате родственницы стали реже созваниваться, а сама Татьяна, как она утверждает, почувствовала себя лучше.

Психолог Ирина Грекова пояснила «Базе», что дистанцирование не обязательно означает окончательный разрыв отношений. По её словам, такая мера иногда необходима, если попытки договориться не работают, а контакты с близкими продолжают негативно сказываться на состоянии человека.

Ранее Life.ru рассказывал, как взрослым детям выстроить личные границы с родителями и пройти сепарацию без полного отказа от общения. Психолог Елена Куперштейн подчёркивала, что отделение подразумевает самостоятельность и ответственность за собственные решения, а не обязательный разрыв семейных связей.